Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские силы 6 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки агрессора. ВСУ отражали штурмовые действия врага вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении противник атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, оккупанты 5 раз атаковали позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 8 боестолкновений в районах Орехово–Васильевки, Белой Горы, Предтечиного и Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро–Калинового.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филия и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.

ВСУ остановили штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 4 вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общем, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1120 человек. Также ВСУ обезвредили 7 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.