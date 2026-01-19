Российское наступление на Запорожскую область и еще один прорыв врага в Сумской области: как изменилась линия фронта за неделю

Из-за существенного похолодания, активность боевых действий на фронте несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями, однако все еще продолжаются ожесточенные бои фактически по всей линии соприкосновения. Эпицентрами боев является Волчанск, Купянск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Степногорск, окрестности Боровой, Лимана, Константиновки, Родинского.

На ключевых направлениях фронта враг все еще сохраняет высокую активность и активно проводит штурмы. Речь идет о севере Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 12 по 18 января 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

В течение прошлой недели на фронте произошло 1 053 боевых столкновения и это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Однако все равно ежедневно россияне более сотни раз атаковали позиции наших воинов – количество атак в течение суток колебалась в пределах от 132 до 180 штурмов.

Самыми ожесточенными направлениями фронта остаются Покровское, Гуляйпольское и Константиновское, на которые вместе приходилось более 55% атак на прошлой неделе.

В целом по направлениям ситуация такова:

Покровское – 280 атак;

Гуляйпольское – 184 атаки;

Константиновское – 118 атак;

Лиманское – 72 атаки;

Харьковское – 67 атак;

Александровское – 58 атак;

Купянское – 33 атаки;

Славянское – 26 атак;

Ореховское – 17 атак;

Краматорское – 7 атак;

Сумское – 5 атак;

Приднепровское – 4 атаки.

Несмотря на все атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Харьковском, Купянском, Александровском и Приднепровском направлениях. В Сумской области фактическая линия не изменилась, одна о ситуации там, а также на других участках, говорим дальше.

Еще один прорыв российских войск в Сумской области

На прошлой неделе на карте DeepState в серую зону перешло село Комаровка Есманьской общины, что в Сумской области. Это село севернее основного плацдарма, где происходят бои.

В Шосткинской РВА, как пишет Суспильне, в этом селе до вторжения россиян жил 21 человек, зарегистрировано было 26 жителей. Сейчас село безлюдное. Вероятно, прорыв врага туда состоялся раньше, однако доподлинно неизвестно. Так же под вопросом, закрепился ли враг в этом населенном пункте.



Ситуация в приграничье Сумской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Боровой

Поселок Боровая – вторая после Лимана цель россиян на Лиманском направлении. И в окрестностях этого поселка давно идут ожесточенные бои.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться севернее Боровой в районе села Новая Кругляковка. Ситуация в районе поселка остается тяжелой, враг уничтожает его из всего имеющегося вооружения.





Ситуация в районе Боровой / Карта DeepStateMAP

Продвижение в сторону Славянска и Краматорска

Очевидно, Славянское и Краматорское направление сейчас – одна большая угроза для крупнейших городов свободного украинского Донбасса. Однако, кажется, что сейчас россияне нацелены больше именно на пути в сторону Славянска с обоих направлений.

На прошлой неделе россияне продвинулись в районе сел Свято-Покровское и Васюковка, а также в сторону Привольного по трассе Бахмут – Славянск.

Из-за приближения фронта, враг усиливает террор Славянска и Краматорска – кроме дронов и КАБов, по городам бьют из реактивной артиллерии.





Ситуация в районе Краматорска и Славянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в сторону Константиновки

Вокруг Константиновки и дальше идут тяжелые бои – враг пытается проникнуть в город и образует вокруг него так называемые "клешни". На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в районе села Александро-Шультино в сторону Константиновки.

Других изменений на линии соприкосновения зафиксировано не было. В то же время это один из самых ожесточенных участков фронта.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Покровском направлении

Ожесточенные бои идут на севере Покровска и Мирнограда, которые враг пытается оккупировать полностью, также бои продолжаются в окрестностях города Родинское. На прошлой неделе российские войска продвинулись в северной части Покровска.

В то же время враг продолжает наступление в районе бывшего Добропольского выступа, пытаясь восстановить его – на этот раз не внезапным прорывом, а целенаправленным и длительным наступлением с целью создания плацдарма для атак на Доброполье, Белозерское и Новодонецкое.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в районе села Шахово и в направлении Софиевки.





Ситуация на Покровском и Добропольском направлениях / Карта DeepStateMAP

Битва за Гуляйполе и продвижение врага на границе областей

Ожесточенные бои идут за Гуляйполе. Однако, к сожалению, на прошлой неделе российские захватчики закрепились в северо-восточной и центральной частях города, которые были в серой зоне. Таким образом большинство Гуляйполя оккупировано. Юго-западная часть города – в серой зоне.

Также россияне продвинулись в районе админграницы с Днепропетровской областью, а серая зона расширилась вплотную к селу Доброполье, что севернее Гуляйполя.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

Россияне продолжают наступление на Запорожскую область

На Ореховском направлении основным эпицентром боев является поселок Степногорск. Россияне пытаются захватить его и продолжить движение в сторону Малокатериновки, а оттуда – на Запорожье.

На прошлой неделе враг продвинулся в Степногорске и вблизи поселка. Бои продолжаются.



Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

Мы живем в крайне сложных условиях – в ряде регионов тяжелая ситуация со светом, иногда проблемы с отоплением. Ситуации не способствуют сильные морозы, которые накрыли всю страну, включая регионы, где продолжаются бои. О ситуации в мире уже и речи нет. Единственное, что у нас остается – наша армия. Наши воины ежедневно и каждую ночь в холод и жару, на Рождество и на Пасху стоят на страже нашего спокойствия и делают все, чтобы уничтожить врага. Поэтому поддержка армии – задача №1 для каждого из нас. Проще всего сделать это просто сейчас – задонатить на сбор. Сейчас сайт 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти на нашем сайте Благотворительного Фонда 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.