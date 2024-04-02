В командовании украинской армии 2 апреля утром сообщили, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение в целом по всей линии фронта. Как выглядит карта боевых действий, узнавайте в материале 24 Канала.

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Ситуация по направлениям

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Какая линия фронта на Херсонском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери захватчиков

  • Как отмечают в Генштабе 2 апреля, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • А вот подразделения ракетных войск поразили 1 наземную станцию управления БПЛА, 1 средство ПВО, 2 станции РЭБ, 1 склад боеприпасов и 1 район сосредоточения личного состава.
  • Кроме того, в целом потери врага составляют 443 660 бойцов с начала полномасштабного вторжения. Только за минувшие сутки Кремль потерял 780 представителей личного состава собственной армии.