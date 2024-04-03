Продолжаются 770 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Всего за прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Враг наступает на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Оккупанты давят на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Самая сложная ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 8 раз атаковал позиции наших войск.

Враг атакует на Херсонском направлении: смотрите на карте

Ситуация на других участках фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В общем, вражеские силы устроили 2 ракетные атаки и 78 авиационных налетов, а также выпустили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных жителей в населенных пунктах. Эти нападения привели к жертвам среди гражданского населения и ранениям. Многоэтажки и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения в результате российских террористических атак.

Потери врага за минувшие сутки