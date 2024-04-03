Триває 770 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.
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Ситуація на фронті
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Ворог наступає на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
ЗСУ відбили атаки на Бахмутському напярмку: дивіться на карті
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Найскладніша ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.
Ворог атакує на Херсонському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на інших ділянках фронту
Загалом, ворожі сили влаштували 2 ракетні атаки та 78 авіаційних нальотів, а також випустили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних жителів у населених пунктах. Ці напади призвели до жертв серед цивільного населення та поранень. Багатоповерхівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування та пошкодження в результаті російських терористичних атак.
Втрати ворога за минулу добу
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 окупантів. Сумарні втрати ворога наразі становлять понад 444 тисячі бійців. Окрім того, українські захисники вже знищили понад 61 тисячу військової техніки.
- Ворог також продовжує тероризувати мирні міста України. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено.