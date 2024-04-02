Що відбувається на полі бою 2 квітня / Колаж 24 Каналу (фото 116 ОМБр)
Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських окупантів. Водночас наші військові знищують особовий склад ворога та його техніку, який особливо активний на Сході, Бахмутському напрямку.
У командуванні українського війська 2 квітня вранці повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення загалом по всій лінії фронту. Який вигляд має карта бойових дій, дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState
Яка ситуація в районі окупованої Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState
Яка лінія фронту на Херсонському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Втрати загарбників
Як зазначають в Генштабі 2 квітня, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
А от підрозділи ракетних військ уразили 1 наземну станцію управління БпЛА, 1 засіб ППО, 2 станції РЕБ, 1 склад боєприпасів та 1 район зосередження особового складу.