У командуванні українського війська 2 квітня вранці повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення загалом по всій лінії фронту. Який вигляд має карта бойових дій, дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація по напрямках

Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація в районі окупованої Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState

Яка лінія фронту на Херсонському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати загарбників

  • Як зазначають в Генштабі 2 квітня, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • А от підрозділи ракетних військ уразили 1 наземну станцію управління БпЛА, 1 засіб ППО, 2 станції РЕБ, 1 склад боєприпасів та 1 район зосередження особового складу.
  • Крім того, загалом втрати ворога становлять 443 660 бійців від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу Кремль втратив 780 представників особового складу власної армії.