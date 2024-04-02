У командуванні українського війська 2 квітня вранці повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення загалом по всій лінії фронту. Який вигляд має карта бойових дій, дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, аби недопустити перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

Куп'янський напрямок. Ворог наступальних дій не здійснював.

Лиманський напрямок. Сили оборони відбили 9 атак загарбників в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області;

Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Водночас в ISW пишуть, що російські сили підступили за 1,5 кілометра від східної околиці Часового Яру внаслідок просування.

Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 10 атак в районах таких населених пунктів: Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Новопавлівський напрямок. ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах таких населених пунктів: Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації понад 25 разів намагалися прорвати оборону.

Яка ситуація в районі окупованої Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState

Оріхівський напрямок. Загарбники здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази окупанти атакували позиції наших військ. Разом з тим аналітики знайшли підтвердження невеликого просування армії противника на північ від Козачих Лагерів.

Яка лінія фронту на Херсонському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати загарбників