Так, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Упорные бои продолжаются на нескольких направлениях на Востоке страны.

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