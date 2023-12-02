Так, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Упорные бои продолжаются на нескольких направлениях на Востоке страны.
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