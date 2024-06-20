За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения личного состава, 4 артиллерийских средства, 3 средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект оккупантов.

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Какова ситуация на фронте

По уточненной информации, за минувшие сутки враг в целом нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением 3 ракет, 53 авиационных удара (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 89 из них из РСЗО.

По состоянию на 10 утра 20 июня, сегодня уже произошло 47 боевых столкновений. Захватчики совершили 523 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.

На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Наши защитники отбили еще три атаки врага вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении – продолжается бой в районе Раздоловки. Украинские военные отбили уже 4 попытки захватчиков продвинуться вперед. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло 6 боестолкновений. 3 атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты. Ведутся боевые действия в районах Клещеевки и Калиновки. Однако агрессор успеха не достигает.

Враг активизировался на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Особенно активными оккупанты остаются на Покровском. С начала суток совершили уже 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. 10 из них еще продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала врага.

Кстати, вчерашняя активность захватчиков на направлении привела к потере противником 245 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено одну ББМ, артсистему и автомобиль. Повреждены 2 боевые бронированные машины, 4 пушки и 2 авто врага.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Кураховском направлении продолжаются 7 атак российских захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковиевки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском – враг пытается продвинуться из района Водяного. Наши подразделения сдерживают огнем.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили, отметили в Генштабе.

Обратите внимание! Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1170 человек. Также враг потерял 3 танка, 18 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, РСЗО, 2 средства ПВО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 56 автомобилей и 6 единиц специальной техники.