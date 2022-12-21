Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 21 декабря доложили в Генштабе ВСУ. Далее 24 канал покажет карту боевых действий.

Важно Продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожают батальон оккупантов в сутки, – Жданов

Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 25 населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменской, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Оккупанты бьют по Украине

Враг нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате этого большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах 16 населенных пунктов. В частности, это – Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная Харьковской области. Также противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневое поражение понесли районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорья, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка Херсонской области.

Карта боевых действий на 21 декабря

ВСУ мощно уничтожают врага

Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.