Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на фронте остается стабильной. Продолжаются ожесточенные бои на Донецком и Луганском направлениях.

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Бои часто идут с переменным успехом. Иногда врагу удается частично продвинуться, однако со временем ВСУ выбивают оккупантов.

Огненная дуга продолжает гореть с меньшей интенсивностью. Бои очень жесткие. Идут с переменным успехом. Есть дни, когда в оккупантов частичный успех. Есть дни, когда наши ВСУ восстанавливают положение и отбивают позиции оккупантов, нанося максимальные потери россиянам,

– отметил Жданов.

Жданов рассказал, какая сейчас ситуация на фронте: смотрите видео

Есть определенные трудности с враждебными С-300

Известно, что оккупанты используют переработанные ракеты из комплексов С-300 под класс "земля – земля". По словам Жданова, это достаточно болезненная тема, ведь с ними сложно бороться.

Сами ракеты летит на сверхзвуковой скорости на недалекое расстояние. Для обнаружения и своевременного реагирования слишком мало времени.

Пока даже те системы ПВО, которые нам поставляют, с трудом справляются с этими ракетами. Там сочетание нескольких факторов. Ракета сверхзвуковая и летит всего на 75 – 80 км. Соответственно времени на реагирование крайне мало. Что и приводит к тому, что системы ПВО не справляются с этими ракетами,

– подчеркнул Жданов.

Скоро будет 100 тысяч уничтоженных оккупантов