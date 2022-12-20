Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на фронте остается стабильной. Продолжаются ожесточенные бои на Донецком и Луганском направлениях.
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Бои часто идут с переменным успехом. Иногда врагу удается частично продвинуться, однако со временем ВСУ выбивают оккупантов.
Огненная дуга продолжает гореть с меньшей интенсивностью. Бои очень жесткие. Идут с переменным успехом. Есть дни, когда в оккупантов частичный успех. Есть дни, когда наши ВСУ восстанавливают положение и отбивают позиции оккупантов, нанося максимальные потери россиянам,
– отметил Жданов.
Жданов рассказал, какая сейчас ситуация на фронте: смотрите видео
Есть определенные трудности с враждебными С-300
Известно, что оккупанты используют переработанные ракеты из комплексов С-300 под класс "земля – земля". По словам Жданова, это достаточно болезненная тема, ведь с ними сложно бороться.
Сами ракеты летит на сверхзвуковой скорости на недалекое расстояние. Для обнаружения и своевременного реагирования слишком мало времени.
Пока даже те системы ПВО, которые нам поставляют, с трудом справляются с этими ракетами. Там сочетание нескольких факторов. Ракета сверхзвуковая и летит всего на 75 – 80 км. Соответственно времени на реагирование крайне мало. Что и приводит к тому, что системы ПВО не справляются с этими ракетами,
– подчеркнул Жданов.
Скоро будет 100 тысяч уничтоженных оккупантов
- По состоянию на 20 декабря Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 99 230 российских захватчиков. За минувшие сутки, 19 декабря, на "концерт Кобзона" поехали еще 430 оккупантов.
- Кроме того, украинские военные уже уничтожили 2995 вражеских танков, 5974 боевых бронированных машин, 1960 артиллерийских систем, 410 РСЗО.
- Карту боевых действий по состоянию на 20 декабря смотрите в материале 24 канала.