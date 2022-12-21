Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 21 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ. Далі 24 канал покаже карту бойових дій.

Важливо Тривають запеклі бої, ЗСУ знищують батальйон окупантів за добу, – Жданов

Скільки атак відбили ЗСУ

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 25 населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Окупанти б’ють по Україні

Ворог завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах шістнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Михальчина Слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях наших військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстріли з реактивної артилерії районів населених пунктів Білогір’я, Кам’янське і Малі Щербаки Запорізької області та Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Понятівка, Херсон, Микільське, Садове і Антонівка на Херсонщині.

Карта бойових дій станом на 21 грудня

ЗСУ потужно нищать ворога

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.