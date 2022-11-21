Какая ситуация сейчас на фронте – рассказали в утренней сводкеГенштаба ВСУ.

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Россияне обстреливают и атакуют Украину

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочково, Ветеринарное, Огирево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Орытное, Спорное и Яковлевка в Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населённых пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Волшебное Запорожской области и город Никополь на Днепропетровщине.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.

Карта боевых действий на 21 ноября

ВСУ дают отпор оккупантам

Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.

Напомним, недавно российские журналисты вместе с волонтерами поименно подтвердили гибель только 9 001 бойца. Впрочем, они не отрицают, что реальные цифры потерь армии Путина в разы больше.

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