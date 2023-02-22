Россия ведет наступление на 5 направлениях, ВСУ отразили многочисленные атаки: карта боевых действий 22 февраля

Вооруженные Силы Украины борются с агрессором и вытесняют его с оккупированных территорий. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке государства.

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях. Среди них Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Шахтерский.

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Сил обороны Украины отразили атаки под Бахмутом

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

Украинские военные отбили атаку под Бахмутом: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелка, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

Россияне ведут наступление на Лиманском направлении: карта

На Бахмутском направлении обстрелы подверглись районам 21 населенного пункта. В частности, это – Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Чаривное, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них – Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино, Дорожное, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Огромное.

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.