Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах утром 23 ноября доложили в Генштабе ВСУ.
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Защитники отбивают атаки врага
За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Берестового, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области.
Враг нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам.
Карта боевых действий:
Ситуация по направлениям
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Нет признаков, что враг формирует наступательные группировки.
- На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжают демонстрационные и провокационные действия. Они обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии Семеновку Черниговской области и Нововасиловку, Кустыно, Дружбу, Свободную Слободу и Шалыгино Сумской области.
- На Слобожанском направлении, у границы с Белгородской областью, россияне имеют группировку войск для проведения демонстраций. Враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Более того, ДРГ пыталась пробраться в районе населенного пункта Старица. Наши подразделения покрыли огнем диверсантов, враг отошел.
- На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются. Били из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка в Луганской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне бросают основные усилия на наступление. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невель.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Были обстреляны позиции Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.
Обзор карты боевых действий по состоянию на 23 ноября: смотрите видео
На Юге россияне возводят оборонные рубежи
На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики осуществляют позиционную оборону. Они улучшают фортификационное оборудование позиций, обстреливают позиции наших войск и населённых пунктов на правом берегу Днепра. Из ствольной и реактивной артиллерии приготовили по Марьевке Днепропетровской области. Обстреляли Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и Херсон.
Ситуация на Юге: карта
Кроме того, заметили, что враг дополнительно обустраивает оборонительные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, Херсонской и Запорожской областях.
В Севастополе, на базе одного из учебных заведений, готовят 30 операторов иранских и российских дронов. Срок подготовки составляет до трех недель.
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