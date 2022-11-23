Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах утром 23 ноября доложили в Генштабе ВСУ.

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Защитники отбивают атаки врага

За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Берестового, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области.

Враг нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам.

Карта боевых действий:

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Нет признаков, что враг формирует наступательные группировки.

ситуация не изменилась. Нет признаков, что враг формирует наступательные группировки. На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжают демонстрационные и провокационные действия. Они обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии Семеновку Черниговской области и Нововасиловку, Кустыно, Дружбу, Свободную Слободу и Шалыгино Сумской области.

в приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжают демонстрационные и провокационные действия. Они обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии Семеновку Черниговской области и Нововасиловку, Кустыно, Дружбу, Свободную Слободу и Шалыгино Сумской области. На Слобожанском направлении , у границы с Белгородской областью, россияне имеют группировку войск для проведения демонстраций. Враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Более того, ДРГ пыталась пробраться в районе населенного пункта Старица. Наши подразделения покрыли огнем диверсантов, враг отошел.

, у границы с Белгородской областью, россияне имеют группировку войск для проведения демонстраций. Враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Более того, ДРГ пыталась пробраться в районе населенного пункта Старица. Наши подразделения покрыли огнем диверсантов, враг отошел. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются. Били из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка в Луганской области.

оккупанты обороняются. Били из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне бросают основные усилия на наступление. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невель.

россияне бросают основные усилия на наступление. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невель. В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Были обстреляны позиции Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

Обзор карты боевых действий по состоянию на 23 ноября: смотрите видео

На Юге россияне возводят оборонные рубежи

На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики осуществляют позиционную оборону. Они улучшают фортификационное оборудование позиций, обстреливают позиции наших войск и населённых пунктов на правом берегу Днепра. Из ствольной и реактивной артиллерии приготовили по Марьевке Днепропетровской области. Обстреляли Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Ситуация на Юге: карта

Кроме того, заметили, что враг дополнительно обустраивает оборонительные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, Херсонской и Запорожской областях.

В Севастополе, на базе одного из учебных заведений, готовят 30 операторов иранских и российских дронов. Срок подготовки составляет до трех недель.

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