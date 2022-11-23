Далі можете побачити карту бойових дій. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 23 листопада доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Захисники відбивають атаки ворога

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Берестового, Бахмута, Курдюмівки, Північного, Новобахмутівки, Красногорівки, Первомайського, Невельського і Мар’їнки на Донеччині.

Ворог завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах.

Карта бойових дій:

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась. Немає ознак, що ворог формує наступальні угруповання.

ситуація не змінилась. Немає ознак, що ворог формує наступальні угруповання. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують демонстраційні та провокаційні дії. Вони обстріляли з реактивної та ствольної артилерії Семенівку Чернігівської області та Нововасилівку, Кустине, Дружбу, Вільну Слободу і Шалигіне на Сумщині.

у прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують демонстраційні та провокаційні дії. Вони обстріляли з реактивної та ствольної артилерії Семенівку Чернігівської області та Нововасилівку, Кустине, Дружбу, Вільну Слободу і Шалигіне на Сумщині. На Слобожанському напрямку , біля кордону з Бєлгородською областю, росіяни мають угруповання військ для проведення демонстрацій. Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Ба більше, ДРГ намагалась пробратись у районі населеного пункту Стариця. Наші підрозділи накрили вогнем диверсантів, ворог відійшов.

, біля кордону з Бєлгородською областю, росіяни мають угруповання військ для проведення демонстрацій. Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Ба більше, ДРГ намагалась пробратись у районі населеного пункту Стариця. Наші підрозділи накрили вогнем диверсантів, ворог відійшов. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються. Гатили з танків та артилерії в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.

окупанти обороняються. Гатили з танків та артилерії в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни кидають основні зусилля на наступ. Обстріляли з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка.

росіяни кидають основні зусилля на наступ. Обстріляли з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Були обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області.

Росіяни наступають в районі Бахмута: карта

На Півдні росіяни зводять оборонні рубежі

На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники здійснюють позиційну оборону. Вони покращують фортифікаційне обладнання позицій, обстрілюють позиції наших військ і населених пунктів на правому березі Дніпра. Зі ствольної та реактивної артилерії вгатили по Мар’ївці Дніпропетровської області. Обстріляли Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Ситуація на Півдні: карта

Крім того, помітили, що ворог додатково облаштовує оборонні рубежі вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь, у Херсонській та Запорізькій областях.

У Севастополі, на базі одного з навчальних закладів, готують 30 операторів іранських та російських дронів. Термін їх підготовки складає до трьох тижнів.

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