Генеральный штаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. За это время украинские воины отправили на концерт к Кобзону 146 820 окупантов, информирует 24 канал.
Обратите внимание Мы выгрызали каждые сутки, и выстояли, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения
ВСУ отразили около сотни атак
Российские оккупанты пытались наступать. В то же время не имели никакого успеха и понесли колоссальные потери в живой силе и технике. В общей сложности украинские защитники на протяжении суток отбили около сотни российских атак. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Российские захватчики нанесли 10 ракетных и более 30 авиационных ударов. Также враг бил из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Защитники мощно приготовили по оккупантам
За сутки авиация сил обороны нанесли:
- 17 ударов по районам сосредоточения окупантов;
- 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 района сосредоточения живой силы противника;
- склад боеприпасов;
- склад горюче-смазочных материалов;
- один другой важный объект врага.
Что происходит на фронте 24 февраля:
ВСУ объявили Год возмездия
В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб ВСУ подчеркнул, что год неопределенности и боли истек.
Пора перелистать страницу календаря. Мы объявляем Год возмездия,
– говорится в сообщении.