Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті 24 лютого – у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські воїни відправили на концерт до Кобзона 146 820 окупантів, інформує 24 канал.

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ЗСУ відбили близько сотні атак

Російські окупанти намагалися наступати. Водночас не мали жодного успіху й зазнали колосальних втрат у живій силі та техніці. Загалом українські захисники упродовж доби відбили близько сотні російських атак. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Російські загарбники завдали 10 ракетних та понад 30 авіаційних ударів. Також ворог гатив з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені.

Захисники потужно вгатили по окупантах

Упродовж доби авіація сил оборони завдала:

17 ударів по районах зосередження окупантів;

4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 райони зосередження живої сили противника;

склад боєприпасів;

склад пально-мастильних матеріалів;

один інший важливий об'єкт ворога.

Що відбувається на фронті 24 лютого:

ЗСУ оголосили Рік відплати

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генштаб ЗСУ наголосив, що рік невизначеності та болю скінчився.

Настав час перегорнути сторінку календаря. Ми оголошуємо Рік відплати,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! У Повітряних силах звернулися до українців з проханням бути обережними. Російські окупанти цього дня можуть готувати ракетні удари.