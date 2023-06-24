Россияне сосредотачивают основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток на этих участках фронта произошло более 28 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

Враг пытался наступать близ Дибровы: смотрите на карте

Враг не оставляет попыток наступления в районе Авдеевки: смотрите на карте

Карта боевых действий вблизи Марьинки и Угледара

Какая ситуация на Юге

Ситуация на Юге: карта боевых действий

Ситуация на других участках фронта

Успехи ВСУ в сутки

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 4 района сосредоточения личного состава и военной техники,
  • 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • 2 средства радиоэлектронной борьбы,
  • 5 средств противовоздушной обороны.