Россияне сосредотачивают основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток на этих участках фронта произошло более 28 боевых столкновений.
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Какая ситуация на Востоке
Враг пытался наступать близ Дибровы: смотрите на карте
Враг не оставляет попыток наступления в районе Авдеевки: смотрите на карте
Карта боевых действий вблизи Марьинки и Угледара
Какая ситуация на Юге
Ситуация на Юге: карта боевых действий
Ситуация на других участках фронта
Успехи ВСУ в сутки
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 4 района сосредоточения личного состава и военной техники,
- 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 2 средства радиоэлектронной борьбы,
- 5 средств противовоздушной обороны.