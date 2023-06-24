Росіяни зосереджують основні зусилля на 3 напрямках – Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом доби на цих ділянках фронту відбулося понад 28 бойових зіткнень.
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Яка ситуація на Сході
Ворог намагався наступати поблизу Діброви: дивіться на карті
Ворог не полишає спроб наступу в районі Авдіївки: дивіться на карті
Карта бойових дій на поблизу Мар'їнки та Вугледара
Яка ситуація на Півдні
Ситуація на Півдні: карта бойових дій
Ситуація на інших ділянках фронту
Успіхи ЗСУ за добу
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- 4 райони зосередження особового складу та військової техніки,
- 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
- 2 засоби радіоелектронної боротьби,
- 5 засобів протиповітряної оборони.