Росіяни зосереджують основні зусилля на 3 напрямках – Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом доби на цих ділянках фронту відбулося понад 28 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив марні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

Ворог намагався наступати поблизу Діброви: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.

Ворог не полишає спроб наступу в районі Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив даремні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині.

Карта бойових дій на поблизу Мар'їнки та Вугледара

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пункті Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області ;

; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області ;

; ​Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Ситуація на Півдні: карта бойових дій

Ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області ;

; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області ;

; Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

Успіхи ЗСУ за добу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: