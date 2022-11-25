Россияне бьют по позициям ВСУ, но несут потери: карта боевых действий по состоянию на 25 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. Однако оккупантам препятствуют ВСУ, которые сдерживают россиян и не дают им продвинуться вглубь территории Украины.
Какая ситуация по всем направлениям фронта – сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 25 ноября.
Читайте также Массированный удар по жилым зданиям и инфраструктуре: карта боевых действий по состоянию на 24 ноября
Враг атакует Украину
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
В то же время противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Какая ситуация на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
- На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.
- На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудары.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и города Херсона.
Карта боевых действий на 25 ноября
ВСУ уничтожают оккупантов
23 ноября украинские военные уничтожили сосредоточение живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.
Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.
Напомним, что ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-300 россиян, которым они забрали жизнь младенца.
Достойно внимания – Карта боевых действий по состоянию на 25 ноября: смотрите видео 24 канала