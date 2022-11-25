Россияне бьют по позициям ВСУ, но несут потери: карта боевых действий по состоянию на 25 ноября

Оккупанты продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. Однако оккупантам препятствуют ВСУ, которые сдерживают россиян и не дают им продвинуться вглубь территории Украины.

Какая ситуация по всем направлениям фронта – сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 25 ноября.

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Враг атакует Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудары.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и города Херсона.

Карта боевых действий на 25 ноября

ВСУ уничтожают оккупантов

23 ноября украинские военные уничтожили сосредоточение живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

Напомним, что ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-300 россиян, которым они забрали жизнь младенца.

Достойно внимания – Карта боевых действий по состоянию на 25 ноября: смотрите видео 24 канала