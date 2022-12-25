24 канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 4 удара по позициям захватчиков.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии попали в 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Попытки наступления возле Бахмута: карта

ВСУ отразили атаки кафиров в районах таких населенных пунктов:

Лиман Первый,

Стельмаховка,

Новоселовское,

Площадка,

Краснопоповка,

Яковлевка,

Соледарь,

Бахмутское,

Бахмут,

Клищиевка,

Курдюмовка,

Северное,

Красногоровка,

Веселое,

Марьинка.

Что происходит на Востоке

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Мясожаровке Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

Линия фронта в Донецкой области: карта

Заметим, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация сейчас стабильная – все спокойно: враг сохраняет военное присутствие, признаки формирования наступательных группировок противника в ВСУ не фиксируют.

Враг все еще производит обстрелы освобожденных поселков

В то же время враг продолжает обстреливать приграничья Сумщины: захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск, Нестерное, Землянки, Домашнее и Амбарное Харьков.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунке, Антоновке и Херсоне. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Оккупанты усиливают режим в Запорожье

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

В целом, на Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь.

Линия фронта на Запорожском направлении: карта