24 канал проаналізував дані Генштабу щодо ситуації на полі бою. Українська авіація за минулу добу завдала 4 удари по позиціях загарбників.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії влучили у 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.

Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

Спроби наступу біля Бахмут: карта

ЗСУ відбили атаки окупантів у районах таких населених пунктів:

Лиман Перший,

Стельмахівка,

Новоселівське,

Площанка,

Червонопопівка,

Яковлівка,

Соледар,

Бахмутське,

Бахмут,

Кліщіївка,

Курдюмівка,

Північне,

Красногорівка,

Веселе,

Мар'їнка.

Що відбувається на Сході

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по позиціях наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

Лінія фронту на Донеччині: карта

Зауважимо, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація наразі стабільна – усе спокійно: ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника у ЗСУ не фіксують.

Ворог все ще здійснює обстріли звільнених селищ

Водночас ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини: загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Окупанти посилюють режим на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.

Загалом на Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.

Лінія фронту на Запорізькому напрямку: карта