Генштаб ВСУ 25 февраля поделился актуальной информацией о ситуации на фронте. Узнайте, на каких направлениях российские нападающие наступают и где подразделениям Силы обороны удалось отразить атаки врага.

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Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В сутки наши защитники отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.

Ситуация на Востоке

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы, Белогоровки и в районе Серебрянского леса (южнее Кременной).

24 февраля русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. В частности, оккупанты попытались атаковать: в 30 километрах к Северу от Бахмута вблизи Верхнекаменского, Федоровки, Раздолевки, Дубово-Василовки, Железнянского, Берховки; и на Юго-Западе – возле Ивановского, Времен Яра, Дилиевки и Васильевки.

Боевые действия вблизи Бахмута: карта

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты безуспешно также пытались наступать вблизи Авдеевки в районе Первомайского, Водяного, Невельского, Марьинки и Новомихайловки, а также в районе Пречистовки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества.

Враг из артиллерии обстрелял районы 17 населенных пунктов, в частности Гряниковку, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховку, Макеевку, Диброво и Белогоровку в Луганской области.

Юг Украины

24 февраля российские войска продолжали вести регулярный огонь к западу от Гуляйполя и в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

На Херсонском направлении, по данным Генштаба, от артиллерийского огня российских окупантов пострадало 34 населенных пункта Херсонской области: Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон и другие.

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

В Херсонской ОВ сообщили, что враг усилил присутствие в районах Днепра. В то же время ВСУ атаковали склад с боеприпасами окупантов в Новой Каховке 24 февраля, после того как они переместили туда технику 23 февраля.

Ситуация в Херсонской области: карта

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

Ситуация на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Генштабе отмечают, что противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огиревце и Бологовка.