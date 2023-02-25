Генштаб ЗСУ 25 лютого поділився актуальною інформацією щодо ситуації на фронті. Дізнайтеся, на яких напрямках російські нападники наступають та де підрозділам Сили оборони вдалося відбити атаки ворога.

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Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За добу наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

Ситуація на Сході

Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви , Білогорівки та в районі Серебрянського лісу (на Південь від Кремінної).

24 лютого російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Зокрема, окупанти спробували атакувати: за 30 кілометрів на Північ від Бахмута поблизу Верхньокам'янського, Федорівки, Роздолівки, Дубово-Василівки, Залізнянського, Берхівки; і на Південному Заході – біля Іванівського, Часів Яру, Диліївки та Василівки.

Бойові дії поблизу Бахмута: карта

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти безуспішно також намагалися наступати поблизу Авдіївки в районі Первомайського, Водяного, Невельського, Мар'їнки та Новомихайлівки, а також у районі Пречистівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва.

Ворог з артилерії обстріляв райони 17 населених пунктів, зокрема: Гряниківку, Куп'янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівку, Макіївку, Діброве і Білогорівку на Луганщині.

Південь України

24 лютого російські війська продовжували вести регулярний вогонь на Захід від Гуляйполя та в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

На Херсонському напрямку, за даними Генштабу, від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області: Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон та інші.

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

В Херсонській ОВА повідомили, що ворог посилив присутність у районах Дніпра. Водночас ЗСУ атакували склад із боєприпасами окупантів у Новій Каховці 24 лютого після того, як вони перемістили туди техніку 23 лютого.

Ситуація на Херсонщині: карта

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі.

Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

Ситуація на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. У Генштабі наголошують, що противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Водночас упродовж доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.