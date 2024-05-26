За минувшие сутки произошло более 140 боевых столкновений. По состоянию на 10 утра 26 мая развернулось 35 боев. Где сейчас продолжаются столкновения с оккупантами, передает 24 Канал.

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Вражеское наступление на Харьковщине провалилось

Как сообщает Генштаб, на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов ликвидирована. Сейчас защитники организовали устойчивую оборону и наносят врагу значительные потери там, где он пытается осуществить атаки.

Оккупанты трижды пытались штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Враг не оставляет попыток продвинуться вперед из района села Лукьянцы – там продолжается бой.

Где расположены Лукьянцы: смотрите на карте

Россияне получили жестокий отпор в районе Невского и наступают на Красногоровку

На Купянском направлении сегодня уже произошло шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

Оккупанты суют на Новоегоровку: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины дали жестокий отпор оккупантам, которые пытались продвинуться в направлении Невского.

Оккупанты получили крепкого леща у Невского: смотрите на карте

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока. Противник уже 14 раз атаковал позиции наших защитников. Шесть атак отбито, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются.

Бои на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг продолжает наступать в районе Красногоровки.

Противник наступает на Красногоровку: смотрите на карте

На Времовском направлении, неподалеку Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

Атака вблизи Старомайорского: смотрите на карте

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

Какова ситуация на Юге

На Ореховском направлении продолжается бой в районе Малой Токмачки.

Где расположена Малая Токмачка: смотрите на карте

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Отметим, что вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 10 ракетных ударов 13-ю ракетами, 40 авиаударов с применением 56 КАБов, 1001 удар дронами-камикадзе.