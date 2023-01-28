Об актуальной ситуации на фронте сообщили в сводке Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.
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Где наступают оккупанты
Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях они обороняются.
За сутки 27 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удару по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО оккупантов и 5 районов сосредоточения его живой силы.
Обстрелы на Севере
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском ситуация не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.
Однако оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины. Они ударили из минометов по районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.
Карта боевых действий по состоянию на 28 января:
По всей линии фронта – горячо
- На Слобожанском направлении россияне обстреляли 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.
- На Бахмутском направлении били в сторону 40 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.
- На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении захватчики снова обстреляли Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.
- На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.
- На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.