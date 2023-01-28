Об актуальной ситуации на фронте сообщили в сводке Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.

Важно Возможно новое вторжение к 24 февраля: хронология 339 дня войны

Где наступают оккупанты

Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях они обороняются.

За сутки 27 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удару по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО оккупантов и 5 районов сосредоточения его живой силы.

Обстрелы на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском ситуация не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.

Однако оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины. Они ударили из минометов по районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.

Карта боевых действий по состоянию на 28 января:

По всей линии фронта – горячо