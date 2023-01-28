Про актуальну ситуацію на фронті повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.
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Де наступають окупанти
Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках вони обороняються.
За добу 27 січня українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.
- Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам”.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО окупантів та 5 районів зосередження його живої сили.
Обстріли на Півночі
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському ситуація не змінилась. Важливо, що наступальних угруповань противника не виявили.
Однак окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Вони вдарили з мінометів по районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ – Сумської.
Карта бойових дій станом на 28 січня:
По всій лінії фронту – гаряче
- На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це – Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку гатили у бік 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку загарбники знову обстріляли Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.
- На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів.
- На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.