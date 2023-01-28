Про актуальну ситуацію на фронті повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.

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Де наступають окупанти

Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках вони обороняються.

За добу 27 січня українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО окупантів та 5 районів зосередження його живої сили.

Обстріли на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському ситуація не змінилась. Важливо, що наступальних угруповань противника не виявили.

Однак окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Вони вдарили з мінометів по районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ – Сумської.

Карта бойових дій станом на 28 січня:

По всій лінії фронту – гаряче