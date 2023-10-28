За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений на всей линии фронта. Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях, но ВСУ дают мощный отпор врагу.

К теме Более 700 врагов, танки, ПВО и десятки другой техники: потери врага на 28 октября

Ожесточенные бои на Востоке

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои: смотрите на карте

Российские военные не оставляют попыток наступать на Марьинку: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Ситуация на Юге: смотрите на карте

Враг сохраняет военное присутствие на Севере