За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений на всей линии фронта. Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях, но ВСУ дают мощный отпор врагу.

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Ожесточенные бои на Востоке

На Купянском да Лиманском направлениях враг не производит наступательных или штурмовых действий. В ОСУВ "Хортица" сообщают, что на этом участке фронта оккупанты продолжают перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение у Андреевки, однако успеха не имели. В течение суток ВСУ отбили 5 атак противника. Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские военные не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ устойчиво держат оборону и наносят врагу колоссальные потери. В ОСУВ "Таврия" сообщили, что оккупанты пытались наступать в районах Степового, Авдеевки, Первомайского, но успеха не имели. На этом участке фронта Силы обороны отбили 15 атак врага.

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг также не оставляет попыток наступать. В течение суток Силы обороны отразили более 20 атак российских оккупантов.

Российские военные не оставляют попыток наступать на Марьинку: смотрите на карте

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию. Наши защитники наносят оккупационным войскам немалые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ситуация на Юге: смотрите на карте

Враг сохраняет военное присутствие на Севере

На Волынском да Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском да Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Оккупанты продолжают наращивать плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.