Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень на усій лінії фронту. Чи не найбільше ворог атакує на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але ЗСУ дають потужну відсіч ворогу.

До теми Понад 700 ворогів, танки, ППО й десятки іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня

Запеклі бої на Сході

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог не проводить наступальних чи штурмових дій. В ОСУВ "Хортиця" повідомляють, що на цій ділянці фронту окупанти продовжують перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки, проте успіху не мали. Протягом доби ЗСУ відбили 5 атак противника. Разом з тим, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку продовжуються запеклі бої. Російські військові не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону й завдають ворогу колосальних втрат. В ОСУВ "Таврія" повідомили, що окупанти намагалися наступати в районах Степового, Авдіївки, Первомайського, але успіху не мали. На цій ділянці фронту Сили оборони відбили 15 атак ворога.

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог також не полишає спроб наступати. Протягом доби Сили оборони відбили понад 20 атак російських окупантів.

Російські військові не полишають спроб наступати на Мар'їнку: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію. Наші захисники завдають окупаційним військам чималих втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на Півдні: дивіться на карті

Ворог зберігає військову присутність на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Окупанти продовжують нарощувати щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.