Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень на усій лінії фронту. Чи не найбільше ворог атакує на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але ЗСУ дають потужну відсіч ворогу.

До теми Понад 700 ворогів, танки, ППО й десятки іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня

Запеклі бої на Сході

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої: дивіться на карті

Російські військові не полишають спроб наступати на Мар'їнку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Ситуація на Півдні: дивіться на карті

Ворог зберігає військову присутність на Півночі