Оккупанты применяют различные типы вооружения и обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру. В Генштабе ВСУ с утра 29 августа сообщили, что украинские Силы обороны остановили сразу несколько наступлений врага. россияне пытаются улучшить свои позиции, однако ВСУ сдерживают захватчика .

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Враг обстрелял Сумщину

В Генштабе ВСУ сообщили, что без особых изменений ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях .

Сообщается, что на Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье, Гае, Екатериновке, Мирополье и Водологе Сумской области.

Также противник воздушной разведки беспилотниками.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 августа / Фото Liveuamap

россияне нанесли авиаудару возле Нового

Одним из горячих направлений остается Харьковское. После того, как ВСУ попытались выбить врага, оккупанты не отказались от намерения захватить Харьков и обстреливают областной центр и Харьковщину.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Харьковском направлении россиян из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки.

Противник нанес авиаудару возле Нового и продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

Ситуация на Донбассе

Самая сложная ситуация остается в Донбассе, где россияне применяют все возможное вооружение. россияне массированно обстреливают позиции ВСУ и гражданского населения. Цель врага – захватить стратегически важный город Бахмут.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.

Противник задействовал разведывательную БПЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел .



Карта боевых действий на Славянском направлении / Фото Liveuamap

На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы.

Противник нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками .



Карта боевых действий на Бахмутском направлении / Фото Liveuamap

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно .

На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

На Юге враг пытается сдержать ВСУ

В Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций по ствольной, реактивной артиллерии и танкам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.



Карта боевых действий на Юге / Фото Liveuamap

Обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березно.

Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА кафиров.

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