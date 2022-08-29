Окупанти застосовують різні типи озброєння та обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. У Генштабі ЗСУ зранку 29 серпня повідомили, що українські Сили оборони зупинили відразу декілька наступів ворога. росіяни намагаються покращити свої позиції, проте ЗСУ стримують загарбника.

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Ворог обстріляв Сумщину

У Генштабі ЗСУ повідомили, що без особливих змін ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області.

Також противник повітряну розвідку безпілотниками.



Картай бойових дій в Україні станом на 29 серпня / Фото Liveuamap

росіяли завдали авіаудару біля Нового

Одним з гарячих напрямків залишається Харківський. Після того, як ЗСУ спробували вибити ворога, окупанти не відмовилися від наміру захопити Харків й обстрілюють обласний центр і Харківщину.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Харківському напрямку росіян із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки.

Противник завдав авіаудару біля Нового та продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА.

Ситуація на Донбасі

Найскладніша ситуація залишається на Донбасі, де росіяни застосовують все можливе озброєння. росіяни масовано обстрілюють позиції ЗСУ та цивільне населення. Ціль ворога захопити стратегічно важливе місто Бахмут.

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки.

Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.



Картай бойових дій на Слов'янському напрямку / Фото Liveuamap

На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар'ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми.

Противник завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.



Картай бойових дій на Бахмутському напрямку / Фото Liveuamap

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар'їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

На Півдні ворог намагається стримати ЗСУ

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір'я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.



Картай бойових дій на Півдні / Фото Liveuamap

Обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате.

Для завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів.

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