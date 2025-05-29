Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 29 мая

28 мая российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара, применив 3 ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, агрессор совершил 5430 обстрелов, в частности, 158 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.

Оккупанты нанесли авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Большой Прикол, Угроиды, Эсмань Сумской области; Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и 2 артиллерийские средства врага.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Харьковском направлении агрессор 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском – произошло 8 атак оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия врага в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении россияне атаковали 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении Карповки, Среднего, Нового Мира и Зеленой Долины.

На Северском – наши воины успешно остановили 3 атаки противника в направлении Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком – агрессор совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы, а также в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах Миролюбовки, Малиновки, Мирного, Лысовки, Котлиного, Удачного, Котляровки, Орехового и в направлении Зари, Алексеевки, села Русин Яр, Новониколаевки и Яблоновки.

На Новопавловском – в течение прошлого дня враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Одрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не было.

На Ореховском направлении – оккупанты 6 раз штурмовали позиции Сил обороны у Щербаков, Степного, Новоданиловки и Работино.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили 2 вражеские атаки.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Силы обороны продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 20 авиаударов, сбросив 38 управляемых авиационных бомб. Также российские захватчики совершили 205 обстрелов, в частности, 4 из реактивной системы залпового огня.

Карта боевых действий на 28 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что наши защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери России составили 1050 человек. Кроме того, наши воины обезвредили боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 81 беспилотник оперативно-тактического уровня и 56 единиц автомобильной техники оккупантов.