Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій на 29 травня

28 травня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб.

Окрім того, агресор здійснив 5430 обстрілів, зокрема, 158 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Окупанти завдали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та 2 артилерійські засоби ворога.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Харківському напрямку агресор 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп'янському – відбулося 8 атак окупантів. Наші захисники відбивали штурмові дії ворога в районах Загризового й Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку Карпівки, Середнього, Нового Миру й Зеленої Долини.

На Сіверському – наші воїни успішно зупинили 3 атаки противника в напрямку Григорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували в бік Маркового, Предтечиного й поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому – агресор здійснив 21 атаку в районах Торецька, Диліївки, Дружби, а також у бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах Миролюбівки, Малинівки, Мирного, Лисівки, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Горіхового й у напрямку Зорі, Олексіївки, села Русин Яр, Новомиколаївки та Яблунівки.

На Новопавлівському – протягом минулого дня ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле й у напрямку Воскресенки та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не було.

На Оріхівському – окупанти 6 разів штурмували позиції Сил оборони біля Щербаків, Степового, Новоданилівки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку захисники успішно зупинили 2 ворожі атаки.

На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Сили оборони продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 20 авіаударів, скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Також російські загарбники здійснили 205 обстрілів, зокрема, 4 з реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій на 28 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі наголосили, що наші захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої добивтрати Росії склали 1050 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів.