Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Первый месяц весны подходит к завершению, однако уже можно констатировать – российская весенняя кампания идет не по плану. Об этом свидетельствует уменьшение активности в районе городов Лиман и Славянск. Учитывая недостаток сил на действия Сил обороны, россияне решили уменьшить количество целей сейчас и главной из них стал город Константиновка в Донецкой области.

В то же время боевые действия продолжаются не только в Донецкой, но и в Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 23 по 29 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно Бои на Днепре, пробитый дронами и минометами лед и эвакуация за минуты: интервью с "Нельсоном" – бойцом ССО

Динамика боевых действий

Прошлая неделя на фронте выдалась также сложной, особенно тяжелой была суббота, 28 марта. Тогда россияне совершили 236 атак по всей линии соприкосновения. Суммарно в течение недели россияне штурмовали позиции наших воинов 1 231 раз. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 291 атака;

Константиновское – 183 атаки;

Гуляйпольское – 143 атаки;

Александровское – 58 атак;

Лиманское – 47 атак;

Купянское – 45 атак;

Славянское – 40 атак;

Харьковское – 27 атак;

Сумское – 22 атаки;

Ореховское– 16 атак;

Краматорское – 13 атак;

Приднепровское – 6 атак.

Более 50% всех штурмовых действий пришлись на районы Покровска, Константиновки и Гуляйполя.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение врага в Харьковской области

На прошлой неделе все попытки россиян прорвать новые участки государственной границы в Сумской и Харьковской областях потерпели неудачу. В Харьковской области основными местами боевых столкновений остаются города Волчанск и Купянск, однако в этих районах на прошлой неделе продвижений россиян не было зафиксировано.

Российские войска продвинулись возле сел Амбарное и Отрадное недалеко от государственной границы.





Ситуация на севере Харьковской области

Продвижение врага в направлении Славянска

На Славянском направлении хоть и снижается активность врага, но она все еще есть и основные усилия россиян сосредоточены именно на трассе Бахмут – Славянск.

На прошлой неделе враг продвинулся вблизи села Резниковка, а также у Васюковки и в Федоровке Второй.

В то же время 425 отдельный штурмовой полк "Скала" заявил о зачистке села Миньковка, Это село расположено южнее трассы, однако изменений на карте DeepState не отражено.





Ситуация на Славянском направлении

Битва за Константиновку набирает обороты

Масштабная кампания этой весны во вражеских планах включала оккупацию ряда городов, однако после того, как воины 3-го корпуса сорвали наступление на Лиман, Силы обороны приняли ряд мер в районе Славянска и провели серию контратак в Днепропетровской области, врагу пришлось менять планы. Сейчас перечень целей на новую кампанию уменьшился и приоритет №1 – Константиновка, после захвата которой россияне планируют наступление уже на Славянск и Краматорск.

Поэтому количество штурмовых действий в районе города существенно возросло, одновременно враг бросает тяжелые авиабомбы, применяет дроны, артиллерию и другое вооружение для того, чтобы стереть Константиновку с лица земли.

Однако в соотношении количества атак к вражеским продвижениям, оборона города держится крепко. Российские войска на прошлой неделе смогли продвинуться южнее села Степановка.





Ситуация на Константиновском направлении

Продвижение россиян в сторону Доброполья

На Покровском направлении враг снова наращивает количество штурмовых действий для дальнейших продвижений. На прошлой неделе российские войска продвинулись в районе бывшего добропольского выступа в районе села Софиевка.

Севернее Покровска враг продвинулся в районах населенных пунктов Гришино и Красный Лиман и между этими селами. Также враг предпринял попытки прорывов в Новоалександровку и Васильевку в сторону Доброполья. В этих селах теперь серая зона.





Ситуация на Покровском направлении

Продвижение врага в районе Гуляйполя

В начале прошлой недели российские войска продвинулись на юго-запад от Гуляйполя в сторону села Зализничное. В течение всей недели, несмотря на российские атаки, других продвижений на направлении не зафиксировано.

Основная цель врага – дойти до Орехова, чтобы так же наступать на город с восточной стороны и вместе с тем взять под огневой контроль пути с севера, как это было с Гуляйполем.





Ситуация на Гуляйпольском направлении

Несмотря на то, что основные планы противнику не удается воплотить, это вовсе не означает, что весенняя кампания российских войск завершилась. Россияне будут пытаться снова и снова достичь своих целей, хоть и понесут при этом огромные потери. Весь груз этой весны лежит на наших воинах и облегчить его может только надежный тыл. Есть много способов поддерживать войско и самый простой из них – донат на нужды подразделений Сил обороны.

