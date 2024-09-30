Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в понедельник, 30 сентября. О том, как изменилась ситуация на фронте, информирует 24 Канал.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что силы врага незначительно продвинулись в Торецке и на Покровском направлении.

Важно! Покровское направление в Донецкой области остается одним из самых горячих участков фронта. Там последние месяцы фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.

Удары россиян

По данным штаба, за вчера силы российской армии нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах удар одной ракетой и 88 авиаударов, сбросив 146 КАБов.

Также враг наносил авиаудары в районах 40 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской области и Херсонской областей.

Подробно о ситуации на всех направлениях

На Покровском направлении защитники отражали 28 вражеских штурмов, на Кураховском направлении остановили 25 атак.

На Харьковском направлении направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.



На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой.



На Лиманском направлении направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.



На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часового Яра. На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецка и Нелиповки.



На Северском направлении шел один бой возле Верхнекаменского.

На Покровском направлении защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.



На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.

На Времовском направлении россияне совершили 17 наступательных действий у Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.



На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.