Россияне просачиваются в Константиновку и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю

Российские войска пытаются запустить свою весенне-летнюю кампанию на фронте, среди целей которой – полная оккупация городов, в которых продолжаются бои, а также захват Лимана, Константиновки и агломерации Славянска и Краматорска. Однако Силы обороны продолжают разрушать планы врага.

Однако все же враг имеет продвижение на отдельных участках, хотя их темп замедлился в разы, если сравнивать с предыдущими месяцами. Основными направлениями для россиян остаются Гуляйпольское в Запорожской области, а таже Покровское и Константиновское в Донецкой области.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

Если сравнивать с предыдущей неделей, то количество штурмов со стороны противника несколько уменьшилось, но оно все еще больше, чем в среднем в течение марта и первой половины апреля. На прошлой неделе российские войска совершили 1 157 атак. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 246 атак;

Гуляйпольское – 159 атак;

Константиновское – 121 атака;

Харьковское – 59 атак;

Лиманское – 56 атак;

Александровское – 41 атака;

Славянское – 29 атак;

Приднепровское – 24 атаки;

Купянское – 21 атака;

Сумское – 13 атак;

Ореховское – 8 атак;

Краматорское – 5 атак.

Несмотря на все атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Харьковском, Лиманском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение врага возле Купянска

Сказать, что ситуация вокруг Купянска обостряется снова, будет неправильным, потому что напряжение никуда не исчезало после проведения зачистки города в прошлом году. Операция Сил обороны была болезненным ударом для врага, который теперь пытается снова захватить город, чтобы зачеркнуть прошлогодний эпизод. Поэтому значение города сейчас не только оперативно-тактическое, но и идеологическое.

На прошлой неделе российские войска продвинулись возле Синьковки в сторону Голубовки – села, что к северу от Купянска. Расстояние от линии соприкосновения до окраин города – около 1,5 километра.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в сторону Славянска

Тяжелой остается ситуация на Славянском направлении, где хоть врагу и не удается форсировать Северский Донец в районе сел Озерное и Пискуновка, и все же происходят штурмовые действия со стороны Северска и по Бахмутской трассе.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в районе села Приволье в направлении трассы Бахмут – Славянск, а также имели продвижение южнее Резниковки. В то же время большая серая зона в районе Рай-Александровки пока никаких изменений не претерпела.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг просачивается в Константиновку

Ситуация вокруг Константиновки обостряется. И параллельно с систематическим уничтожением города управляемыми авиабомбами, реактивной и ствольной артиллерией и дронами продолжаются попытки врага просочиться и закрепиться на территории Константиновки. Юго-восточная часть города уже длительное время является серой зоной.

По данным DeepState, россияне пытаются инфильтрироваться с востока и юга. Вместе с тем на прошлой неделе враг имел продвижение в районах сел Бересток и Иванополье.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Покровском направлении

Приоритеты врага на Покровском направлении сейчас – окончание оккупации Покровска, ведь северные окраины города в серой зоне. Также – захват Родинского, за которое продолжаются бои. Следующей целью будет Белицкое.

Параллельно с тем по направлению Нового Шахового и Никаноровки российские войска пытаются продвигаться в сторону Доброполья и Белозерского. Враг, очевидно, делает ставку на то, что захват последних урбанизированных зон приведет к частичному обвалу фронта, как это было после захвата Угледара и Курахово.

На прошлой неделе враг продвинулся в центральной части Родинского, а также севернее Никаноровки в сторону Ивановки и Нового Шахового. Также по данным DeepState, враг продвинулся в северной части Мирнограда и таким образом город стал полностью оккупированным. Однако официально эту информацию военное руководство не комментировало.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Александровском направлении

После контратаки на Александровском направлении, которая состоялась в конце зимы, линия фронта редко претерпевает изменения. Однако еще на фоне наступательных действий наших войск в Днепропетровской области, россияне усилили атаки в Донецкой области.

На прошлой неделе враг продвинулся в сторону села Искра Донецкой области. Это впервые за долгое время продвижение, зафиксировано на этом участке.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Силам обороны удается срывать масштабные планы врага и останавливать его наступательные операции – сейчас темпы продвижения россиян самые медленные за довольно длительное время. Однако на фронте постоянно продолжаются бои, обстрелы и атаки. В частности много атак – с помощью дронов.