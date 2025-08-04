О ситуации на фронте по состоянию на вечер 4 августа сообщили в сводке Генштаба ВСУ, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с начала суток на фронте?

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиаудара. Оккупанты применили две ракеты и сбросили 87 КАБов. Всего осуществили более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток ВСУ отбили 14 штурмов оккупантов. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 22 КАБа, а также 343 раза обстрелял наши позиции и населенные пункты.

і с начала суток ВСУ отбили 14 штурмов оккупантов. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 22 КАБа, а также 343 раза обстрелял наши позиции и населенные пункты. На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

противник восемь раз штурмовал позиции подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного. На Купянском направлении агрессор наступал в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. ВСУ остановили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются .

агрессор наступал в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. ВСУ остановили шесть вражеских атак, еще . На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодези, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. Бои продолжаются в семи локациях.

российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодези, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. Бои продолжаются в семи локациях. На Северском направлении четыре штурма противника отбиты. Оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне четыре раза наступали на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила по Иванополью.

россияне четыре раза наступали на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила по Иванополью. На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции ВСУ. Противник атаковал в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 187 оккупантов, из них 124 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили восемь автомобилей, три мотоцикла, 35 БпЛА, оптико-электронный комплекс наблюдения "Муром-М"; также поврежден автомобиль и пункт управления БпЛА врага,

– добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои продолжаются в шести локациях .

враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои . На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. На Ореховском направлении агрессор атаковал в сторону Новоандреевки, а на Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.

На остальных направлениях особых изменений не зафиксировано.