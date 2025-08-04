Про ситуацію на фронті станом на вечір 4 серпня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ, передає 24 Канал.

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Яка ситуація від початку доби на фронті?

За даними Генштабу, сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаударів. Окупанти застосували дві ракети та скинули 87 КАБів. Загалом здійснили понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ЗСУ відбили 14 штурмів окупантів. Тут ворог завдав 14 авіаударів, скинув 22 КАБи, а також 343 рази обстріляв наші позиції і населені пункти.

і від початку доби ЗСУ відбили 14 штурмів окупантів. Тут ворог завдав 14 авіаударів, скинув 22 КАБи, а також 343 рази обстріляв наші позиції і населені пункти. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

противник вісім разів штурмував позиції підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку агресор наступав в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. ЗСУ зупинили шість ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають .

агресор наступав в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. ЗСУ зупинили шість ворожих атак, ще . На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. Бої тривають у семи локаціях.

російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. Бої тривають у семи локаціях. На Сіверському напрямку чотири штурми противника відбито. Окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази наступали на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила по Іванопіллю.

росіяни чотири рази наступали на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила по Іванопіллю. На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції ЗСУ. Противник атакував у районах населених пунктів: Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 187 окупантів, із них 124 – безповоротно. Також українські воїни знищили вісім автомобілів, три мотоцикли, 35 БпЛА, оптико-електронний комплекс спостереження "Муром-М"; також пошкоджено автомобіль і пункт управління БпЛА ворога,

– додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. Бої тривають у шести локаціях .

ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. Бої . На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку агресор атакував у бік Новоандріївки, а на Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів.

На решті напрямків особливих змін не зафіксовано.