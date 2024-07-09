Оккупанты за прошедшие сутки нанесли по позициям ВСУ и наших населенных пунктах 6 ракетных ударов, применив 51 ракету, 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБа), совершили более 4 тысяч обстрелов, из них 94 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

Что происходит на Харьковщине: смотрите карту DeepState

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Где продвинулись оккупанты возле Торецка и Нью-Йорка: смотрите на карте

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите на карте

Какие потери врага

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и 4 района сосредоточения личного состава противника,
– рассказали украинские военные.

По их данным, ВСУ только за прошедшие сутки уничтожили:

  • 1200 оккупантов;
  • 7 танков,
  • 19 боевых бронированных машин,
  • 49 артиллерийских систем,
  • 36 ракет,
  • 29 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 62 автомобиля,
  • 13 единиц специальной техники.