Оккупанты за прошедшие сутки нанесли по позициям ВСУ и наших населенных пунктах 6 ракетных ударов, применив 51 ракету, 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБа), совершили более 4 тысяч обстрелов, из них 94 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении Россия продолжала активные действия – было 9 боевых столкновений. Бои были в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении – Россия атаковала 7 раз. ВСУ отбили штурмовые действия противника возле Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

Что происходит на Харьковщине: смотрите карту DeepState

На Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении ВСУ отбили 7 штурмовых действий возле Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские военные остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении Россия с помощью авиации 19 раз атаковала неподалеку Дилиевки, Южного, Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении ВСУ отбили 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Аналитики DeepState заявили, что враг продвинулся возле Новоселовки Первой, а также у Лозоватского, Прогресса, Воздвиженки.

Где продвинулись оккупанты возле Торецка и Нью-Йорка: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ сдерживают врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Там оккупанты 9 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении – было 10 штурмов противника наших позиций возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Российская авиация сбросила 14 управляемых авиабомб и нанесла 3 авиаударов неуправляемыми авиаракетами (НАРами).

На Гуляйпольском направлении – Россия атаковала 18 неуправляемыми авиаракетами в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении – было 9 боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении – ВСУ отбили 4 атаки врага в районе Крынков. Наши военные не потеряли позиции.

На Волынском и Полесском направлениях – существенных изменений нет, как и признаков формирования наступательных группировок россиян.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Какие потери врага

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и 4 района сосредоточения личного состава противника,

– рассказали украинские военные.

По их данным, ВСУ только за прошедшие сутки уничтожили: