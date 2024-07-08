В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Самой напряженной остается ситуация на Покровском направлении – там зафиксировано более трети всех боев на фронте.

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Ситуация на Востоке и Юге

Попытки атак россиян на Купянском направлении: смотрите на карте

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Оборона украинской армии на Торецком направлении: смотрите видео

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Оборона ВСУ на Кураховском направлении: смотрите на карте

Обстановка на Севере