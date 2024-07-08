Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Найнапруженішою лишається ситуація на Покровському напрямку – там зафіксовано понад третину всіх боїв на фронті.

Дивіться також Змагання у брехні: головні російські вкиди напередодні виборів та Олімпіади у Франції

Ситуація на Сході та Півдні

Спроби атак росіян на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Оборона української армії на Торецькому напрямку: дивіться відео

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Оборона ЗСУ на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Обстановка на Півночі