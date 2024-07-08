Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Найнапруженішою лишається ситуація на Покровському напрямку – там зафіксовано понад третину всіх боїв на фронті.

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Ситуація на Сході та Півдні

Харківський напрямок. Ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

Куп’янський напрямок. Кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

Спроби атак росіян на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Лиманський напрямок. Наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сіверський напрямок. Силами оборони України відбито 3 штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок. Наші воїни зупинили 5 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

Торецький напрямок. Ворог здійснив 9 безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.

Оборона української армії на Торецькому напрямку: дивіться відео

Покровський напрямок. Нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оборона ЗСУ на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Времівський напрямок. Ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

Оріхівський напрямок. Відбулось 5 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

Придніпровський напрямок. Окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.

Обстановка на Півночі

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Чернігівська та Сумська області. На кордоні противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.