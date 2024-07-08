Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Найнапруженішою лишається ситуація на Покровському напрямку – там зафіксовано понад третину всіх боїв на фронті.
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Ситуація на Сході та Півдні
Спроби атак росіян на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Оборона української армії на Торецькому напрямку: дивіться відео
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Оборона ЗСУ на Курахівському напрямку: дивіться на карті
Обстановка на Півночі