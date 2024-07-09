Окупанти минулої доби завдали по позиціях ЗСУ та наших населених пунктах 6 ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 62 авіаційних удари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснили понад 4 тисячі обстрілів, з них 94 – з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

Що відбувається на Харківщині: дивіться карту deepstate

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Де просунулись окупанти біля Торецька і Нью-Йорка: дивіться на карті

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати ворога

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та 4 райони зосередження особового складу противника,
– розповіли українські військові.

За їхніми даними, ЗСУ тільки протягом минулої доби знищили:

  • 1200 окупантів;
  • 7 танків,
  • 19 бойових броньованих машин,
  • 49 артилерійських систем,
  • 36 ракет,
  • 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
  • 62 автомобілі,
  • 13 одиниць спеціальної техніки.