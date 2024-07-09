Окупанти минулої доби завдали по позиціях ЗСУ та наших населених пунктах 6 ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 62 авіаційних удари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснили понад 4 тисячі обстрілів, з них 94 – з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку Росія продовжувала активні дії – було 9 бойових зіткнень. Бої були в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

На Куп'янському напрямку – Росія атакувала 7 разів. ЗСУ відбили штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

Що відбувається на Харківщині: дивіться карту deepstate

На Лиманському напрямку українські військові відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 7 штурмових дій біля Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські військові зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку Росія з допомогою авіації 19 разів атакувала неподалік Диліївки, Південного, Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Новоселівки Першої, а також біля Лозуватського, Прогресу, Воздвиженки.

Де просунулись окупанти біля Торецька і Нью-Йорка: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ стримують ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там окупанти 9 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку – було 10 штурмів противника наших позицій біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Російська авіація скинула 14 керованих авіабомб та завдала 3 авіаударів некерованими авіаракетами (НАРами).

На Гуляйпільському напрямку – Росія атакувала 18 некерованими авіаракетами у районі Чумацького Запорізької області.

На Оріхівському напрямку – було 9 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області.

На Придніпровському напрямку – ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районі Кринок. Наші військові не втратили позиції.

На Волинському та Поліському напрямках – суттєвих змін немає, як і ознак формування наступальних угруповань росіян.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Які втрати ворога

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та 4 райони зосередження особового складу противника,

– розповіли українські військові.

За їхніми даними, ЗСУ тільки протягом минулої доби знищили: