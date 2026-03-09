Россияне совершили еще несколько прорывов границы в Сумской области и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне тяжелой – особенно сложная ситуация в Донецкой области, где враг пытается завершить оккупацию Покровска и Мирнограда, прорваться в Лиман, Константиновку и в сторону Славянска. Трудно также в Запорожской области, где в районе Гуляйполя враг пытается давить на восток. Бои продолжаются в Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Также осложняется ситуация в Сумской области, где россияне продолжают осуществлять атаки на приграничные районы. На прошлой неделе враг закрепился еще на нескольких локациях в приграничье в районе Краснополья и Эсмани.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю со 2 по 8 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

С приходом потепления количество вражеских атак несколько снизилось. Правда это связано не только с изменением погоды, а и с подготовкой россиян к новой наступательной кампании, цель которой в очередной раз – полный захват Донецкой и Луганской областей.

На прошлой неделе враг суммарно совершил 949 атак по всей линии соприкосновения – это самый низкий показатель в этом году. И если всегда неизменно больше всего атак приходилось на Покровское направление, то на прошлой неделе ситуация несколько изменилась:

Покровское и Гуляйпольское направления – по 157 атак;

Константиновское – 121 атака;

Славянское – 64 атаки;

Лиманское – 44 атаки;

Александровское – 41 атака;

Купянское – 20 атак;

Харьковское – 15 атак;

Ореховское – 12 атак;

Краматорское – 8 атак;

Приднепровское – 5 атак;

Сумское – 4 атаки.

Интересно! Часто в сводке Генерального штаба ВСУ не уточняют количество боевых столкновений именно на Северо-Слобожанском направлении, то есть в Сумской области. Несмотря на это нет данных и о том, что боевых столкновений не было зафиксировано. Поэтому статистически в Сумской области произошло меньше боевых столкновений, но ситуация в регионе позволяет предположить, что это не так.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Новые прорывы врага в Сумской области

На прошлой неделе враг снова атаковал приграничные районы Сумщины, в частности в Есманьской и Краснопольской громадах области.

В Есманьской общине враг закрепился в селе Комаровка, куда прорвался раньше. В серую зону перешли также села Бобылевка, Сидоровка и Харьковка.

А еще российские войска проникли в село Сопич, где оставались 19 гражданских жителей, которые отказались от эвакуации. Этих людей враг похитил и вывез в Брянскую область. Там украинцев использовали для создания пропагандистских сюжетов. Село враг оккупировал.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

В Краснопольской громаде враг атаковал между селами Покровка и Грабовское, которые оккупировал ранее. Таким образом этот район превратился в некий плацдарм россиян.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Часового Яра

На Краматорском направлении на прошлой неделе врагу удалось продвинуться вперед севернее Часового Яра. Точнее в районе сел Новомарково и Марково.

Это единственное изменение в линии соприкосновения в северной части Донецкой области. На Лиманском и Константиновском никаких изменений, на Славянском – увеличилась серая зона в районе Федоровки Второй.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит сейчас в районе Покровска?

Количество атак на Покровском направлении, по сравнению с предыдущими месяцами, пошло на спад. Это связано не только с изменением погоды, но и с подготовкой к следующей кампании. Зимняя кампания для врага кончилась почти полным захватом Покровска и Мирнограда. Вероятно, весной россияне будут пытаться полностью захватить города, а также Родинское и Белицкое.

Врагу удалось закрепиться в Гришино на прошлой неделе. Также враг имел продвижение в районе Ровно в сторону Родинского и в районе Удачного.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Контратаки в Днепропетровской области продолжаются

На Александровском направлении продолжаются контратаки Сил обороны Украины. Нашим воинам удалось отбросить врага вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового. На направлении все еще идут бои, а информация оттуда ограничена, чтобы ею не воспользовался противник.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в районе Гуляйполя

На Гуляйпольском направлении враг все еще пытается установить полный контроль над Гуляйполем и продвигаться на запад в направлении города Орехов.

На прошлой неделе враг продвинулся в юго-западной части Гуляйполя, а также южнее города в западном направлении.





Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

Этой весной россияне снова будут пытаться достичь своих целей и выгодных для себя переговорных позиций. Вероятно, россияне будут пытаться снова захватить Купянск, полностью оккупировать Волчанск, Часов Яр, Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Родинское. Также целями станут Славянск, Орехов, Лиман, Константиновка. Сложная зима позади, но впереди новые испытания. И тяжелее всего – нашим воинам. Только наша поддержка может облегчить эту сложную работу, которую выполняют наши защитники. Есть много способов помочь нашей армии, самый простой из них – донат на нужды подразделений.

