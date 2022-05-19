О главных событиях и битвах с российскими захватчиками на фронте рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.
Заметьте Враг понес значительные потери у Большой Камышевахи и отошел
Ситуация на Севере
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях осталась без изменений. Однако сохраняется угроза авиаудара с территории Беларуси.
Черниговщину и Сумщину россияне обстреляли из артиллерии, а по населенному пункту Десна нанесли ракетный удар.
Ситуация на Востоке
На Харьковщине оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и предпринимают попытки контрнаступления с целью возвращения на предыдущие позиции. Россияне задействуют диверсионно-разведывательные группы.
На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и вели наступление в районе Большой Камышевахи. Однако понеся серьезные потери они отступили.
На Лиманском направлении россияне продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и наносят авиаудары. На Северодонецком направлении захватчики вели безуспешное наступление в направлении Устиновки. Также провальные попытки наступления со стороны россиян были и на Бахмутском направлении.
На Авдеевском направлении россияне понесли значительные потери при попытке наступления в направлении Юрьевки и отступили. Также безуспешным было наступление оккупантов в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.
Ситуация на Юге
На Южнобужском направлении россияне не совершали наступательных действий, а свои силы они сосредотачивают на удержании занятых позиций. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики обстреливали Лиманы, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.
Потери россиян
Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на войне. Наши защитники и защитницы ликвидировали около 28 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Только за минувшие сутки в ходе боевых действий россияне потеряли:
- 200 оккупантов из личного состава;
- 3 танка;
- 20 боевых бронированных машин;
- 9 артиллерийских систем;
- 2 средства противовоздушной обороны;
- 1 самолет;
- 14 беспилотников;
- 1 крылатую ракету;
- 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.
Карта боевых действий на 19 мая / Скриншот
Интересно – сведение Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 19 мая: смотрите видео