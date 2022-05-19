Про головні події та битви з російськими загарбниками на фронті розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України. Актуальну карту бойових дій можна побачити далі.

Зауважте Ворог зазнав значних втрат біля Великої Комишувахи і відійшов

Ситуація на Півночі

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилася без змін. Однак зберігається загроза авіаударі з території Білорусі.

Чернігівщину та Сумщину росіяни обстріляли з артилерії, а по населеному пункту Десна завдали ракетного удару.

Ситуація на Сході

На Харківщині окупанти намагаються утримати зайняті рубежі й здійснюють спроби контрнаступу з метою повернення на попередні позиції. Росіяни задіюють диверсійно-розвідувальні групи.

На Слов'янському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне положення та вели наступ в районі Великої Комишувахи. Однак зазнавши серйозних втрат вони відступили.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують обстріл цивільної інфраструктури та завдають авіаударів. На Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели безуспішний наступ у напрямку Устинівки. Також провальні спроби наступу з боку росіян були і на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку росіяни зазнали значних втрат при спробі наступу в напрямку Юр'ївки і відступили. Також безуспішним був наступ окупантів у районі Новомихайлівки на Курахівському напрямку.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку росіяни не проводили наступальних дій, а свої сили вони зосереджують на утриманні зайнятих позицій. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії загарбники обстрілювали Лимани, Пришиб, Трудолюбівку та Нововоронцовку.

Втрати росіян

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на війні. Наші захисники та захисниці ліквідували загалом близько 28 500 окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу в ході бойових дій росіяни втратили:

200 окупантів з особового складу;

3 танки;

20 бойових броньованих машин;

9 артилерійських систем;

2 засоби протиповітряної оборони;

1 літак;

14 безпілотників;

1 крилату ракету;

20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.



Карта бойових дій станом на 19 травня / Скриншот

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 19 травня: дивіться відео