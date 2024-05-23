За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам, а на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Кроме этого, россияне били из артиллерии и РСЗО.
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Ситуация на Харьковщине
Враг пытается наступать на Харьковщине: смотрите карту
Ситуация на других направлениях
На Купянском направлении горячее всего: смотрите карту
Что происходит возле Часового Яра: смотрите карту
На Покровском направлении отбили 32 вражеские атаки: смотрите карту
Силы обороны наносят потери врагу и истощают его вдоль всей линии боевого соприкосновения.