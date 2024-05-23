Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах, а на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Крім цього, росіяни били із артилерії та РСЗВ.

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Ситуація на Харківщині

Ворог намагається наступати на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках

На Куп'янському напрямку найгарячіше: дивіться карту

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться карту

На Покровському напрямку відбили 32 ворожі атаки: дивіться карту

Сили оборони завдають втрат ворогу та виснажують його вздовж усієї лінії бойового зіткнення.