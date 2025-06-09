За прошедшие сутки военные провели 159 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении за сутки ВСУ отбили 7 атак оккупантов. Штурмовые действия противник проводил в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло 15 атак. Россияне пытались продвинуться вперед у Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в сторону Чернещины, Торского и Серебрянского леса.

Лиманское направление на карте боевых действий: какая там ситуация

На Северском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении было шесть боевых столкновений неподалеку Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении Силы обороны отражали 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

Боевые действия возле Торецка: карта

На Покровском направлении защитники успешно остановили 47 наступательных действий оккупантов в районах Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Андреевки и в направлении Мирного, Николаевки, Луча, Новосергиевки, Алексеевки.

Ситуация возле Покровска сегодня: показываем на карте

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки отражено 19 атак врага вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник пытался четыре раза продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении защитники отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг совершил два штурма, чтобы приблизиться к укреплениям украинских войск, но успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак россиян. Враг нанес по военным 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб и совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций.

Россияне несут существенные потери в войне с Украиной. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по 17 районах сосредоточения личного состава и техники, уничтожив три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ врагов. Среди личного состава оккупанты за сутки потеряли 970 человек.