За прошедшие сутки военные провели 159 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Купянском направлении за сутки ВСУ отбили 7 атак оккупантов. Штурмовые действия противник проводил в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении произошло 15 атак. Россияне пытались продвинуться вперед у Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в сторону Чернещины, Торского и Серебрянского леса.
Лиманское направление на карте боевых действий: какая там ситуация
На Северском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении было шесть боевых столкновений неподалеку Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.
На Торецком направлении Силы обороны отражали 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.
Боевые действия возле Торецка: карта
На Покровском направлении защитники успешно остановили 47 наступательных действий оккупантов в районах Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Андреевки и в направлении Мирного, Николаевки, Луча, Новосергиевки, Алексеевки.
Ситуация возле Покровска сегодня: показываем на карте
На Новопавловском направлении за прошедшие сутки отражено 19 атак врага вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении противник пытался четыре раза продвинуться вперед вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении защитники отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.
На Приднепровском направлении враг совершил два штурма, чтобы приблизиться к укреплениям украинских войск, но успеха не имел.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак россиян. Враг нанес по военным 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб и совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций.
Россияне несут существенные потери в войне с Украиной. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по 17 районах сосредоточения личного состава и техники, уничтожив три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ врагов. Среди личного состава оккупанты за сутки потеряли 970 человек.