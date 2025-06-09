Протягом минулої доби військові провели 159 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку за добу ЗСУ відбили 7 атак окупантів. Штурмові дії противник проводив у районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку відбулося 15 атак. Росіяни намагалися просунутися вперед біля Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини та в бік Чернещини, Торського та Серебрянського лісу.

Лиманський напрямок на карті бойових дій: яка там ситуація

На Сіверському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку було шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбивали 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

Бойові дії біля Торецька: карта

На Покровському напрямку захисники успішно зупинили 47 наступальних дій окупантів у районах Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Андріївки та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

Ситуація біля Покровська сьогодні: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку минулої доби відбито 19 атак ворога поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник намагався чотири рази просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив два штурми, щоб наблизитись до укріплень українських військ, але успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак росіян. Ворог завдав по військових 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб та здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій.

Росіяни зазнають суттєвих втрат на війні з Україною. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удару по 17 районах зосередження особового складу та техніки, знищивши три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ ворогів. Серед особового складу окупанти за добу втратили 970 осіб.