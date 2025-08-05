Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте по данным ISW?

По данным аналитиков, российские оккупанты достигли тактических успехов на западе Донецкой области и возле Харькова, пытаясь нарастить темпы наступления, но существенных оперативных прорывов не зафиксировано. Украинские защитники, в свою очередь, продолжают оборону и проводят контрудары, в частности к югу от Орловки и у Кременной.

На Харьковском направлении российские войска не достигли подтвержденных успехов 4 августа. Впрочем, геолокационные кадры от 4 августа подтверждают, что россияне находятся возле церкви в центре Волчанска – это подтверждение наличия в центре города.

российские войска не достигли подтвержденных успехов 4 августа. Впрочем, геолокационные кадры от 4 августа подтверждают, что россияне находятся возле церкви в центре Волчанска – это подтверждение наличия в центре города. На Криворожском направлении российские войска продолжают ограниченные атаки на восточном берегу Днепра. Подтверждены обстрелы и продвижение в направлении украинских позиций возле Крынок.

российские войска продолжают ограниченные атаки на восточном берегу Днепра. Подтверждены обстрелы и продвижение в направлении украинских позиций возле Крынок. На Авдеевском направлении оккупанты продолжают давление, геолокационные кадры от 3 августа подтверждают российское продвижение на северо-восток от Георгиевки. Продолжаются бои у Северного, Нетайлово, Тоненького, Первомайского, Невельского, Водяного и Карловки.

оккупанты продолжают давление, геолокационные кадры от 3 августа подтверждают российское продвижение на северо-восток от Георгиевки. Продолжаются бои у Северного, Нетайлово, Тоненького, Первомайского, Невельского, Водяного и Карловки. На Покровском направлении недавно продвинулись украинские воины. Геолокационные кадры от 4 августа подтверждают продвижение: на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска). Российские войска вели наступательные действия возле Новопокровского, Новоселовки Первой, Елизаветовки, Красногоровки, Сокола, Нетайлово, Карловки.

Ситуация на фронте: смотрите карты ISW

На Купянском направлении российские силы не достигли подтвержденных успехов. Оккупанты вели штурмы возле Первомайского, Ивановки, Синьковки, Дружелюбовки, Западного, Песчаного, Берестового (все – северо-восток Харьковской области).

российские силы не достигли подтвержденных успехов. Оккупанты вели штурмы возле Первомайского, Ивановки, Синьковки, Дружелюбовки, Западного, Песчаного, Берестового (все – северо-восток Харьковской области). На Угледарском направлении враги не достигли подтвержденных успехов. Вели атаки возле Водяного и Победы (к западу от Донецка), а также возле Угледара и Пречистовки.

враги не достигли подтвержденных успехов. Вели атаки возле Водяного и Победы (к западу от Донецка), а также возле Угледара и Пречистовки. На Ореховском направлении оккупанты вели штурмы к северо-западу от Вербового.

оккупанты вели штурмы к северо-западу от Вербового. На Северском направлении р оссийские войска вели наступление возле Верхнекаменского, Спирного и Выемки (к северо-востоку от Северска). Успехов не зафиксировано.

оссийские войска вели наступление возле Верхнекаменского, Спирного и Выемки (к северо-востоку от Северска). Успехов не зафиксировано. На Лиманском направлении российские войска не достигли подтвержденных успехов. Вели атаки у Невского, Дибровы, Торского (все – северо-запад Луганской области).

Итак, украинские силы в отдельных районах демонстрируют способность к локальному контрнаступлению. Общая ситуация свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий и изменчивости линии фронта. Российские оккупанты сохраняют наступательную инициативу, но не достигают оперативно значимых прорывов.